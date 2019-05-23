«Это тоже фокус?»: Зверев обиделся на слова Рубальской

Стилист и телеведущий Сергей Зверев обиделся на слова поэтессы Ларисы Рубальской , которая заявила, что он устроил акцию в защиту озера Байкал, чтобы «просто показаться».

На своей странице в Instagram Зверев разместил отрывок из программы «Звезды сошлись», где Рубальская называет его протест против строительства завода по розливу воды «фокусом».

«Лариса Рубальская считает, что я вышел на пикет просто показаться и это просто мой фокус… А защищать свою родину в армии, на Чемпионатах Мира, Чемпионатах Европы, а детские дома, реабилитационные центры — это тоже фокус и просто показаться?» — поинтересовался Зверев.

Подписчики стилиста поддержали его в комментариях, отметив, что разочаровались в поэтессе после этого выступления.

4 марта Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Красной площади. Он потребовал запретить строительство китайского завода на Байкале в поселке Култук, где живут его родственники.