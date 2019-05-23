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«Это тоже фокус?»: Зверев обиделся на слова Рубальской 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @zverevsuperstar
Стилист и телеведущий Сергей Зверев обиделся на слова поэтессы Ларисы Рубальской, которая заявила, что он устроил акцию в защиту озера Байкал, чтобы «просто показаться».
На своей странице в Instagram Зверев разместил отрывок из программы «Звезды сошлись», где Рубальская называет его протест против строительства завода по розливу воды «фокусом».
«Лариса Рубальская считает, что я вышел на пикет просто показаться и это просто мой фокус… А защищать свою родину в армии, на Чемпионатах Мира, Чемпионатах Европы, а детские дома, реабилитационные центры — это тоже фокус и просто показаться?» — поинтересовался Зверев.
Подписчики стилиста поддержали его в комментариях, отметив, что разочаровались в поэтессе после этого выступления.
4 марта Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Красной площади. Он потребовал запретить строительство китайского завода на Байкале в поселке Култук, где живут его родственники.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Лариса Рубальская , Сергей Зверев
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