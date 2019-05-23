62-летнему Тому Хэнксу отказались продавать пиво

Он отметил, что приехал на мероприятие вместе со своей женой Ритой Уилсон , которая должна была выступить на сцене. На тот момент у артиста была длинная седая борода, которую он отрастил для роли в фильме.

По словам Хэнкса, он захотел выпить немного алкоголя, однако продавщицы заявили, что не могут налить ему пиво, потому что при нем нет удостоверения личности. «Вы не продадите мне его, потому что думаете, что я несовершеннолетний? Мне 62 года, и вы знаете меня», — заявил актер.

Хэнкс признался, что спорил на эту тему 20 минут, однако ему так и не удалось переубедить собеседниц. Лишь через полтора часа к бару подошел один из работников фестиваля и дал артисту браслет, который позволил ему покупать алкоголь.