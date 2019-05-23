Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»

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Без Лободы: наставница дочери Алсу не приедет на спецвыпуск «Голос. Дети» 

Рамблер 29 минут назад
Светлана Лобода, наставница Микеллы Абрамовой на проекте «Голос. Дети», не примет участия в «дополнительном финале» конкурса 24 мая. Об этом агентству ТАСС рассказала пресс-секретарь певицы Дарья Бурлакова.
По словам Бурлаковой, все время, прошедшее после финала «Голоса», Лобода находилась на гастролях. 24 мая она будет выступать в Алма-Ате.
«Светлана приезжает только 25 мая. В этот день она будет впервые за весь этот период в Москве», — сказала Бурлакова.
24 мая в эфире Первого канала будет показан специальный выпуск проекта «Голос. Дети», который, по словам ведущего шоу Дмитрия Нагиева, «расставит все точки над i» после скандала с накруткой голосов в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В спецвыпуске примут участие все финалисты проекта.
Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода , Первый канал , ИТАР-ТАСС
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