Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»

Без Лободы: наставница дочери Алсу не приедет на спецвыпуск «Голос. Дети»

Светлана Лобода , наставница Микеллы Абрамовой на проекте «Голос. Дети», не примет участия в «дополнительном финале» конкурса 24 мая. Об этом агентству ТАСС рассказала пресс-секретарь певицы Дарья Бурлакова.

По словам Бурлаковой, все время, прошедшее после финала «Голоса», Лобода находилась на гастролях. 24 мая она будет выступать в Алма-Ате.

«Светлана приезжает только 25 мая. В этот день она будет впервые за весь этот период в Москве», — сказала Бурлакова.

24 мая в эфире Первого канала будет показан специальный выпуск проекта «Голос. Дети», который, по словам ведущего шоу Дмитрия Нагиева, «расставит все точки над i» после скандала с накруткой голосов в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В спецвыпуске примут участие все финалисты проекта.