В укор Лазареву? Билан спасет «Евровидение» для России

Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан планирует участвовать в конкурсе в следующем году. По мнению певца, у него много «почитателей», которые мечтают снова увидеть его на сцене.

Российский певец Дима Билан, занявший первое место на международном песенном конкурсе «Евровидение-2008», может отправиться в качестве представителя страны в следующем году. Артист уверен, что европейская публика примет его с восторгом.

«Независимо ни от чего, я думаю, третий раз надо попробовать обязательно. Дабы устроить праздник. Потому что очень много почитателей, людей, кто хотел бы еще раз увидеть меня на сцене», — заявил единственный российский триумфатор конкурса в эфире радиостанции Love Radio.

В свою очередь продюсер Билана Яна Рудковская подчеркнула, что это лишь мечты, которые, однако, имеют свойство сбываться.

Отвечая на вопрос журналистов, Билан также не исключил, что Лазарев мог бы составить ему компанию на песенном конкурсе. По его мнению, артист выступил «хорошо» в финале вокального состязания.

«Мы уже пели. У нас есть дуэтная песня. Ну, не знаю. Посмотрим. Жизнь такая непредсказуемая», — отметил он.

В своем инстаграме вокалист также опубликовал видео с интервью, в котором он рассказал, что 11 лет назад первое место на конкурсе досталось ему нелегко. По его словам, победу ему принес «зажигательный трек».

«Каждый будет говорить, что у него было сложнее. Я не исключение. Я тоже прошел через испытания. У меня «зарубили» номер, меняли декорации, — признался Билан. — В каждое время свои сложности. В 2008 году мы думали, что за границей нам никогда не дадут выиграть. Тогда еще не было соцсетей, а только телеканалы. Но можно перешагнуть все проблемы, если у тебя какой-то зажигательный трек».

Дима Билан участвовал в «Евровидении» дважды. В 2006 году певец занял второе место с песней «Never Let You Go», а спустя два года принес стране долгожданную победу, выступив с композицией «Believe». В то же время после его триумфа в 2008 году комитет «Евровидения» изменил систему голосования. Если до победы российского артиста победителя выбирали зрители, то теперь весомый вклад в распределение мест вносят также голоса жюри от каждой страны-участницы.

Ранее, еще до финала конкурса 18 мая, Билан в своем инстаграме оценил вокальные способности Лазарева. По мнению исполнителя, «Евровидение» — лишь один из этапов в карьере вокалиста.

«Уверен, что для тебя это всего лишь небольшая ступенька к себе, потому как ветра и направление ветров меняются каждый день, есть только один путь — расти в собственном профессионализме, не в угоду публике, хотя это тоже важно», — отметил он.

В заключение Билан похвалил финалиста конкурса за профессионализм и умение «держать своего зрителя в напряжении». Кроме того, артист намекнул, что победа здесь не главное, и посоветовал Лазареву быть честным перед собой.

«Мое же личное к тебе отношение — это колоссальное уважение! Мало кто из нашего поколения может так неистово трудиться и находить возможности, а не причины! — подчеркнул артист. — Твой вокал, твоя музыка и главное — твои человеческие качества! Желаю в лице тебя победить в сердцах, ведь, как показывает жизнь, важнее побед — это быть честным перед собой и зрителем, остальное — пыль, мода и сиюминутности! Верю, ценю, уважаю как «визави»!»

Не все поклонники оценили такого рода поддержку. Некоторые решили, что своим заявлением Билан дал понять, что победы на «Евровидении» Лазареву не видать.

«Это лицемерие с вашей стороны», «Заранее знал все распределения мест?» — возмущались комментаторы.

Ранее в интервью Love Radio Яна Рудковская призналась в том, что у нее был роман со своим подопечным. Продюсер отметила, что Билан во всем ее устраивал, но встреча с нынешним мужем, фигуристом Евгением Плющенко перевернула ее жизнь. Она также предположила, что если бы не вышла замуж за легендарного спортсмена, то и по сей день была бы возлюбленной исполнителя.

«Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает. Это очень важный момент. Он красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает», — приводит слова Рудковской издание «Вокруг ТВ».

На вопрос одного из ведущих, знает ли о тех отношениях ее супруг, Рудковская ответила уклончиво: «Он какой-то такой человек… Он меня любит, я его люблю, поэтому все хорошо. Я вообще 12 лет живу с приличным человеком, с легендой мирового спорта».