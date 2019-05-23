«Вечный» пластырь на пальцах Кейт Миддлтон озадачил поклонников

Издание опубликовало множество снимков, на которых видно, что пластыри телесного цвета поочередно появляются на обеих руках 37-летней герцогини Кембриджской. В последний раз этот «аксессуар» заметили на большом пальце ее правой руки во время фестиваля цветов на территории Королевского госпиталя Челси, который проходит с 21 по 25 мая.

В издании отметили, что в ноябре прошлого года Миддлтон приходила на три мероприятия с пластырями на пальцах. Кроме того, на рождественской фотографии 2016-го его заметили на ее левом большом пальце, в феврале — на правом, а в августе — на левом указательном.

Журналисты также перечислили несколько причин, по которым, вероятно, Кейт Миддлтон приходится носить лейкопластыри. Например, будучи поклонницей садоводства, герцогиня могла пораниться во время работы с растениям, или же порезаться во время занятий с детьми. Они предположили, что она заклеивает даже мелкие ссадины, поскольку ей часто приходится обмениваться рукопожатиями на встречах.

В марте Кейт Миддлтон отправилась в лондонский детский центр в надетой задом наперед блузке. Речь идет о шелковой рубашке пурпурного цвета итальянского модного дома Gucci. У моделей, демонстрирующих вещь на сайте бренда, пуговицы блузки всегда расположены сзади, однако Кейт Миддлтон застегнула их спереди.