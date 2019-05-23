Волочкова использует спальню дочери для встреч

Российская балерина Анастасия Волочкова показала в инстаграме свой новый домашний офис.

На новом фото Волочкова позирует на бывшей кровати дочери с пушистым покрывалом, а в подписи утверждает, что в новом офисе ей очень уютно.

"На этой кроватке когда-то спала Аришка. А теперь здесь есть место отдыха моим ножкам", — написала балерина, добавив, что пока она отдыхает, директор Сергей Герасименко работает рядом за компьютером. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Май 2019 в 11:54 PDT

Куда переехала спальня 13-летней Ариадны Волочковой, неизвестно. Некоторые хейтеры Волочковой утверждают, что девочка уже не живет с матерью.