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Волочкова использует спальню дочери для встреч 

Газета.Ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская балерина Анастасия Волочкова показала в инстаграме свой новый домашний офис.
На новом фото Волочкова позирует на бывшей кровати дочери с пушистым покрывалом, а в подписи утверждает, что в новом офисе ей очень уютно.
"На этой кроватке когда-то спала Аришка. А теперь здесь есть место отдыха моим ножкам", — написала балерина, добавив, что пока она отдыхает, директор Сергей Герасименко работает рядом за компьютером.
Куда переехала спальня 13-летней Ариадны Волочковой, неизвестно. Некоторые хейтеры Волочковой утверждают, что девочка уже не живет с матерью.
Ранее сообщалось, что бывший муж Волочковой подобрал дочери мачеху — СМИ уличили его в романе с 33-летней ведущей "России 1" Елены Николаевой.
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