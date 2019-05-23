Егор Крид задолжал налоговой 300 тысяч

Как сообщает telegram-канал Mash, на артисте, расставшемся недавно с лейблом Black Star, оказалось сразу два дела: 278 тысяч рублей за неуплату транспортного налога за роскошный чёрный Гелендваген и около 30 тысяч — пени за просрочку первого платежа. Егору шлют извещения, он пока молчит. Если грязный заяц так и не выйдет на связь, то его авто арестуют, счета заблокируют, а гастролировать Крид сможет только по Волге на теплоходе.