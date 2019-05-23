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Егор Крид задолжал налоговой 300 тысяч 

Super.ru 38 минут назад
Сотрудники районной инспекции Федеральной налоговой службы №31 по Москве ищут и не могут найти молодого человека по имени Егор Булаткин (да, тем самым).
Как сообщает telegram-канал Mash, на артисте, расставшемся недавно с лейблом Black Star, оказалось сразу два дела: 278 тысяч рублей за неуплату транспортного налога за роскошный чёрный Гелендваген и около 30 тысяч — пени за просрочку первого платежа. Егору шлют извещения, он пока молчит. Если грязный заяц так и не выйдет на связь, то его авто арестуют, счета заблокируют, а гастролировать Крид сможет только по Волге на теплоходе.
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Шоу-бизнес , Видео , Крид , Федеральная налоговая служба , Москва
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