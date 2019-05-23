Пока жена «решает вопросы»: Бари Алибасова сфотографировали в постели

Бари Алибасов опубликовал шуточный пост в своем Instagram, в котором выложил оригинальную фотографию со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

На снимке Алибасов лежит на раскладном диване на животе, а Федосеева-Шукшина сидит в центре и с кем-то серьезно разговаривает по телефону.

— Когда муж-продюсер спит, жена, являющаяся президентом кинофестиваля, решает организационные вопросы, — подписал Алибасов публикацию.

Подписчики продюсера сразу отреагировали на публикацию. Большинство заинтересовались именем фотографа, который сделал забавный снимок. Также пользователи сети отметили счастливое лицо Алибасова и написали, что роль мужа идет ему на пользу.