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Пока жена «решает вопросы»: Бари Алибасова сфотографировали в постели 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: @alibasov_nana
Бари Алибасов опубликовал шуточный пост в своем Instagram, в котором выложил оригинальную фотографию со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
На снимке Алибасов лежит на раскладном диване на животе, а Федосеева-Шукшина сидит в центре и с кем-то серьезно разговаривает по телефону.
— Когда муж-продюсер спит, жена, являющаяся президентом кинофестиваля, решает организационные вопросы, — подписал Алибасов публикацию.
Подписчики продюсера сразу отреагировали на публикацию. Большинство заинтересовались именем фотографа, который сделал забавный снимок. Также пользователи сети отметили счастливое лицо Алибасова и написали, что роль мужа идет ему на пользу.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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