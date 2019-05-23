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«Расплатился сын Фриске»: как гасят долг перед «Русфондом» 

Рамблер 1 час назад
Наследники певицы Жанны Фриске погасили часть долга перед «Русфондом» с помощью продажи доли ее сына Платона в загородном доме. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, после смерти певицы особняк достался трем наследникам в трех равных долях — отцу и матери Фриске и ее сыну. В итоге доля ребенка была отдана «Русфонду». Больше мальчик, от лица которого выступает его отец Дмитрий Шепелев, должником не является.
Отец певицы Владимир Фриске заявил в комментарии «КП», что от своей доли в доме не отказывается.
«Я ничего не продаю, не знаю о действиях приставов и не хочу вообще это все обсуждать!» — заявил мужчина.
Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком.
Представители «Русфонда», собиравшего деньги на лечение артистки, подали в суд на ее наследников. Они заявили, что Фриске по договору было предоставлено 25 миллионов рублей. Ее семья должна была отчитываться в своих расходах перед организацией. Однако «Русфонд» получил отчет только по 3 378 576 рублей. В итоге суд обязал наследников вернуть 21,6 миллиона рублей.
В 2018 году суд постановил выставить на торги имущество, которое наследники получили после смерти Фриске. Организация планирует направить вырученные деньги на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга.
В мае 2019-го в «Русфонде» сообщили о погашении части долга семьи Фриске. На счет организации поступили 7 980 000 рублей, 11,5 процента от всей суммы, собранной Русфондом для певицы. В сообщении отмечалось, что средства были выручены от продажи одного из объектов недвижимости.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Видео , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Комсомольская правда
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