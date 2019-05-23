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«Надоели манипуляции»: Лазарев высказался о «Евровидении» 

Рамблер + ещё 6 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Представитель России на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев заявил, что он и другие участники конкурса устали от манипуляций с голосами. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Так Лазарев прокомментировал проверку, проведенную Европейским вещательным союзом, и пересчет голосов. По итогам проверки обнаружилась «человеческая ошибка». После пересчета тройка лидеров осталась прежней, но количество баллов у артистов изменилось, в частности, Лазарев получил один дополнительный балл.
«Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты», — заявил российский певец после пересчета.
Победу в финале «Евровидения», прошедшем 18 мая в Тель-Авиве, одержал представитель Нидерландов Данкан Лоуренс с песней Arcade. Лазарев стал третьим с композицией Scream.
Когда голоса пересчитали, у Лоуренса стало 498 баллов (плюс шесть к первоначальному результату), у представителя Италии — 472 балла (на семь больше), а у Лазарева — 370 баллов (на один больше). В Европейском вещательном союзе заявили, что «человеческая ошибка» заключалась в использовании неправильного совокупного результата. Руководство конкурса также сообщило о роспуске профессионального жюри, представлявшего Белоруссию, так как члены жюри раскрыли результаты своего голосования в первом полуфинале, а это противоречит правилам.
Лазарев уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году. Его называли одним из главных фаворитов, но в итоге он занял третье место. Певец говорил, что сомневался, стоит ли повторно участвовать в конкурсе, так как во второй раз от него будут ждать только победы.
Комментарии7
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Комсомольская правда
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