Дэниела Крейга прооперируют после травмы на съёмках бондианы

Актёру Дэниелу Крейгу сделают операцию на лодыжке, после травмы, которую он получил во время создания нового фильма о Джеймсе Бонде.

Инцидент произошёл на Ямайке , где во время съёмок одной из сцен актёру требовалось бежать. После его доставили в США для проведения диагностики.

Производство [фильма] будет продолжаться, пока Крэйг будет проходить двухнедельный период реабилитации после операции, –сообщили в Twitter-аккаунте бондианы.

Там также отметили, что фильм выйдет на большие экраны в апреле будущего года.

Ранее News.ru писал, что Крэйга очень огорчила полученная травма и необходимость менять расписание съёмочного процесса.

Съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде откладываются не в первый раз. Сначала Дэниел Крэйг отказывался играть агента МИ-6, затем режиссёры покидали проект, а сценарий переписывался и дополнялся несколько раз.