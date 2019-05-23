Актёру Дэниелу Крейгу сделают операцию на лодыжке, после травмы, которую он получил во время создания нового фильма о Джеймсе Бонде.
Инцидент произошёл на Ямайке, где во время съёмок одной из сцен актёру требовалось бежать. После его доставили в США для проведения диагностики.
Производство [фильма] будет продолжаться, пока Крэйг будет проходить двухнедельный период реабилитации после операции, –сообщили в Twitter-аккаунте бондианы.
Там также отметили, что фильм выйдет на большие экраны в апреле будущего года.
Ранее News.ru писал, что Крэйга очень огорчила полученная травма и необходимость менять расписание съёмочного процесса.
Съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде откладываются не в первый раз. Сначала Дэниел Крэйг отказывался играть агента МИ-6, затем режиссёры покидали проект, а сценарий переписывался и дополнялся несколько раз.
В апреле стало известно, что в новой серии «бондианы» помимо Крэйга также снимется американский актёр Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Название новой серии «бондианы» до сих пор держится в тайне.