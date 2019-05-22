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Собчак завуалированно ответила на едкий комментарий Виторгана 

Teleprogramma.pro 22 мая 2019
Фото: globallookpress.com
Ксения Собчак решила порассуждать в Instagram, как нужно поступать с врагами. Светская львица отметила, что месть — не самое удачное решение, нужно быть добрее к людям. Максим Виторган неожиданно отреагировал на этот пост, высмеяв слова бывшей супруги. Актёр язвительно заметил, что по логике Собчак, можно творить что угодно, главное — сказать «я не специально».
После того, как пост светской львицы бурно обсудили в Instagram, Ксения Собчак решила выпустить продолжение. Она сделала вывод, что месть действительно недостойна человека. Светская львица советует подписчикам учиться прощать, ведь каждый человек порой способен причинить другому боль.
«Можно не общаться, не иметь дело — это уже личный выбор, но прощать врагов надо обязательно», — написала Ксения Собчак.
По её мнению, не стоит выливать негатив на других людей и оставлять все обиды в прошлом. Некоторые подписчики припомнили Ксении Собчак, что у неё самой так не получается. Например, после интервью с Анастасией Волочковой телеведущая была возмущена отзывов балерины о ее работе и якобы скрытых камерах.
Возможно, Ксения Собчак адресовала этот пост Максиму Виторгану. Супруги расстались после громкого скандала. Бывший муж Собчак подрался с её новым избранником Константином Богомоловым. Пара вскоре заявила, что они давно не вместе. Бывшие супруги при этом продолжают воспитывать сына Платона.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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