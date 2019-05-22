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Обнаружена ошибка: организаторы «Евровидения» пересчитали баллы участникам 

Рамблер 14 минут назад
Европейский вещательный союз (EBU) признал, что во время начисления баллов участникам конкурса «Евровидение» была допущена ошибка.
Ошибка произошла после того, как члены белорусского жюри были дисквалифицированы из-за нарушения правил в первом полуфинале.
Организаторы конкурса использовали вместо голосов жюри от Беларуси замещающий агрегированный результат, рассчитанный на основе результатов других стран с аналогичными результатами голосования.
«Следуя стандартной практике проверки, мы обнаружили, что в результате ошибки был использован неправильный агрегированный результат», — говорится на сайте организации.
Европейский вещательный союз объявил, что пересчитал голоса и скорректировал итоговую таблицу, однако первые четыре места остались неизменными.
Напомним, российский певец Сергей Лазарев занял на конкурсе третье место. Победителем «Евровидения» стал голландский исполнитель Дункан Лоуренс.
Комментарии106
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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