Европейский вещательный союз (EBU) признал, что во время начисления баллов участникам конкурса «Евровидение» была допущена ошибка.
Ошибка произошла после того, как члены белорусского жюри были дисквалифицированы из-за нарушения правил в первом полуфинале.
Организаторы конкурса использовали вместо голосов жюри от Беларуси замещающий агрегированный результат, рассчитанный на основе результатов других стран с аналогичными результатами голосования.
«Следуя стандартной практике проверки, мы обнаружили, что в результате ошибки был использован неправильный агрегированный результат», — говорится на сайте организации.
Европейский вещательный союз объявил, что пересчитал голоса и скорректировал итоговую таблицу, однако первые четыре места остались неизменными.
Напомним, российский певец Сергей Лазарев занял на конкурсе третье место. Победителем «Евровидения» стал голландский исполнитель Дункан Лоуренс.