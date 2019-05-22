Обнаружена ошибка: организаторы «Евровидения» пересчитали баллы участникам

Европейский вещательный союз (EBU) признал , что во время начисления баллов участникам конкурса «Евровидение» была допущена ошибка.

Ошибка произошла после того, как члены белорусского жюри были дисквалифицированы из-за нарушения правил в первом полуфинале.

Организаторы конкурса использовали вместо голосов жюри от Беларуси замещающий агрегированный результат, рассчитанный на основе результатов других стран с аналогичными результатами голосования.

«Следуя стандартной практике проверки, мы обнаружили, что в результате ошибки был использован неправильный агрегированный результат», — говорится на сайте организации.

Европейский вещательный союз объявил, что пересчитал голоса и скорректировал итоговую таблицу, однако первые четыре места остались неизменными.