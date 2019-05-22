Певица-шансонье Любовь Успенская прокомментировала слухи о госпитализации своего коллеги по сцене Вилли Токарева.
Успенская, для которой Токарев написал песни "Люба-Любонька" и "Любимый", не знала о госпитализации друга и надеется, что новость — фейк.
"Нам — мне и Михаилу Шуфутинскому — позвонили бы в первую очередь. А мы не в курсе. Я сама звонила Вилли, но у него телефон отключен", — цитирует Успенскую издание Teleprogramma.pro.
Успенская вспомнила, что и о ее госпитализации недавно писали, что оказалось неправдой.
"Думаю, что Вилли еще у нас на похоронах подхватит грипп", — пошутила певица.
Ранее на вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница.