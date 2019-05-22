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Дима Билан хочет вернуться на Евровидение в третий раз 

Teleprogramma.pro + ещё 3 22 мая 2019
Фото: globallookpress.com
Дима Билан заявил, что мечтает оказаться на Евровидении в третий раз. 37-летний певец хочет попытать удачи уже в следующем году. Артист уверен, что европейская публика примет его с восторгом. Его продюсер Яна Рудковская отметила, что это лишь мечты, но подчеркнула, что они имеют свойство сбываться.
«Третий раз надо попробовать обязательно, потому что очень много почитателей, людей, кто хотел бы еще раз увидеть меня на сцене», — рассказал Дима Билан в эфире Love Radio.
Возможно, Дима Билан надеется вновь занять первое место также, как ему удалось сделать это в 2008 году. Но после победы Билана в 2008 году комитет изменил систему голосования. Если до победы российского артиста победителя выбирали зрители, то теперь весомый вклад вносят также баллы жюри от каждой страны.
Напомним, ранее Яна Рудковская заявила, что считает Диму Билана идеальным мужчиной для романтических отношений. По словам продюсера, у неё были отношения с певцом. Если бы она не повстречала десять лет назад нынешнего мужа Евгения Плющенко, то, скорее всего, выбрала бы Билана в качестве возлюбленного.
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Шоу-бизнес , Евровидение , Дима Билан , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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