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«Мне бы сказали»: почему Любовь Успенская считает фейком новость о госпитализации Вилли Токарева 

Teleprogramma.pro 22 мая 2019
Фото: ТАСС
В среду, 22 мая, стало известно о госпитализации исполнителя песен в жанре шансон Вилли Токарева. По данным некоторых СМИ, знаменитый певец самостоятельно обратился в больницу, так как его стало беспокоить состояние здоровья. Однако в лечебно учреждении Вилли Ивановичу стало еще хуже.
По последней информации, именитый шансонье находится в реанимации на грани жизни и смерти. Однако это не официальные данные. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко попыталась узнать последние новости у ближайшего окружения Вилли Ивановича.

«Может это фейк?»

Для Любови Успенской Вилли Токарев написал несколько песен: «Люба-Любонька», «Любимый» и «Еще не поздно». С тех пор певица и шансонье стали поддерживать дружеские отношения.
«Может эта новость всего лишь фейк? Если бы что-то на самом деле было, то его близкие, нам — мне и Михаилу Шуфутинскому — позвонили бы в первую очередь. А мы не в курсе. Я сама звонила Вилли, но у него телефон отключен. Я думаю, может ему надоели все эти звонки и он отключил телефон?
Недавно обо мне тоже писали, что я в госпитале, хотя это было неправда. Вообще я боюсь обсуждать такие вещи, как больница, госпитализация… Думаю, что Вилли еще у нас на похоронах подхватит грипп», — пошутила Успенская.

«Я сейчас не владею информацией»

Как мы уже писали ранее и подтвердила Любовь Успенская, мобильный телефон Вилли Ивановича отключен. Его официальные представители — директор и PR-представители — не отвечают на звонки, однако мы смогли дозвониться до 53-летнего сына шансонье Антона Токарева.
«Я сейчас не владею информацией. Вам нужно связаться с представителями отца, я не даю никаких комментариев», — заявил сын исполнителя.
«Антон, до представителей вашего отца невозможно дозвониться — они не берут трубки. Подтвердили опровергните, пожалуйста, сам факт — в больнице он или нет?», — уточнила корреспондент портала Teleprogramma.pro.
«Я не даю никаких комментариев, правда. Я понимаю, что это ваша работа, я бы с удовольствием вам помог, но не могу», — ответил Антон.
Пока официальные представители Токарева заняли позицию глухой обороны, а его звездные друзья находятся в неведении, поклонникам таланта знаменитого шансонье остается только гадать — что с ним?
Однако, если новость о госпитализации — всего лишь фейк, почему Антон не опроверг госпитализацию отца? Портал Teleprogramma.pro продолжает дозваниваться до директора и помощника Вилли Ивановича. И, в любом случае, желаем певцу здоровья и сил!
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Шоу-бизнес , Вилли Токарев , Михаил Шуфутинский , Любовь Успенская
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