Все не может успокоиться? Виторган напал на Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган , недавно объявившие о расставании после нескольких лет брака, схлестнулись в социальных сетях, поспорив о том, каких людей стоит считать добрыми, а каких — злыми. Зачинщиком ситуации, согласно СМИ, стал Виторган, едко прокомментировавший пост экс-супруги.

На днях телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками своими рассуждениями о том, каких людей стоит считать добрыми, а каких — злыми. По мнению 37-летней журналистки, если какой-либо человек решается на месть в любом ее проявлении, то расценивать его как положительного уже нельзя.

«Близким кругом обсуждали сегодня интересный вопрос. Кто такой «добрый» человек? И кого считать злым? Я предложила такую формулировку. Добрый человек — тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде, в злословии или поступках, — всегда проявление зла. А вы как считаете? Может мстительный человек быть добрым?» — написала Ксения у себя в инстаграме.

Согласно «Телепрограмме», в комментариях под данным постом среди прочих отметился актер Максим Виторган, о расставании с которым Собчак публично объявила в минувшем марте. Он, в частности, подчеркнул, что для людей, не любящих брать ответственность за собственные поступки, телеведущая является «кладезем».

«Очень хорошая и емкая формулировка, Ксения! Главное повторять «я не специально» — и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас, людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты — кладезь!» — заявил Максим.

По информации СМИ, Собчак и Виторган поженились в феврале 2013-го, а спустя два с половиной года у пары родился сын Платон. Отношения знаменитостей, однако, не оказались долговечными — весной 2019-го стало доподлинно известно об их расставании (при этом официальных сообщений о разводе Ксении и Максима в прессу до сих пор не поступало). Если верить слухам, в настоящее время Собчак встречается с режиссером Константином Богомоловым

Первые сведения о романе на тот момент еще замужней журналистки и постановщика появились в средствах массовой информации еще в конце прошлого года, когда их сфотографировали вместе перед показом одного из фильмов. Тогда же пользователи сети предположили, что именно из-за Ксении режиссер расстался со своей на данный момент уже бывшей супругой — актрисой Дарьей Мороз . В прессе также отмечалось, что романтические отношения между Собчак и Богомоловым возникли еще летом 2018-го.

Уже в январе история получила скандальное продолжение — в центре Москвы произошла драка между Богомоловым и Виторганом. Подробности инцидента вскоре после случившегося раскрыл один из его очевидцев.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — рассказал свидетель в интервью «Пятому каналу».

Спустя пару месяцев — 8 марта — Собчак официально подтвердила домыслы журналистов о расставании со своим мужем.

«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — призналась Ксения.

Немногим позднее Собчак в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ раскрыла некоторые подробности разрыва с Виторганом. По ее мнению, расставание — это «общая ответственность».