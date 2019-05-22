«Видимся редко»: Николаев о секрете крепкого брака

59-летний Николаев и 36-летняя Проскурякова женаты с 2010 года. По словам певца, сейчас они видятся «достаточно» редко — он гастролирует, она учится в ГИТИСе.

«Когда видимся, просто получаем от этого наслаждение», — отметил Николаев.

Еще одним преимуществом редких встреч певец назвал то, что они с супругой успевают соскучиться друг по другу.

Кроме того, Николаев и Проскурякова не «залезают» в смартфоны друг друга — «нечего искать», — считаются друг с другом, принимают увлечения и стремятся не мешать.