«Видимся редко»: Николаев о секрете крепкого брака 

Секрет крепкого брака Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в том, что они редко видятся, не «лезут» в смартфоны и не «орут» друг на друга. Об этом они сами рассказали «СтарХиту».
59-летний Николаев и 36-летняя Проскурякова женаты с 2010 года. По словам певца, сейчас они видятся «достаточно» редко — он гастролирует, она учится в ГИТИСе.
«Когда видимся, просто получаем от этого наслаждение», — отметил Николаев.
Еще одним преимуществом редких встреч певец назвал то, что они с супругой успевают соскучиться друг по другу.
Кроме того, Николаев и Проскурякова не «залезают» в смартфоны друг друга — «нечего искать», — считаются друг с другом, принимают увлечения и стремятся не мешать.
«Любовь, взаимопонимание и компромиссы. Это, на мой взгляд, и есть основа крепкой семьи», — подытожила Проскурякова.