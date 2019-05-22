Санкции из-за Палестины: музыкантов из Ирландии на «Евровидении» накажут за флаг

Организаторы «Евровидения» могут ввести санкции в отношении Исландии , чья представители демонстрировали за кулисами конкурса палестинские флаги. Об этом сообщает «Газета.ру». Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал официальное заявление, в котором указал, что действия исландской делегации противоречили правилам конкурса. «В ходе прямого эфире финала песенного конкурса «Евровидение», исландская группа Hatari на протяжении короткого промежутка времени демонстрировала небольшое изображение палестинского флага, находясь в Зеленой комнате. Песенное состязание «Евровидение» является неполитическим событием, и подобные действия напрямую противоречат правилу конкурса», –— говорится в сообщении. В соответствии с правилами, в эфире «Евровидения» можно демонстрировать флаги стран-членов ООН Евросоюза , а также флаг ЛГБТ-сообщества. Сейчас организация рассматривает варианты наказания для Исландии. Палестинские флаги были продемонстрированы также во время выступления гостьи мероприятия — американской певицы Мадонны . На спине у ее танцоров были изображены флаги Израиля и Палестины. Позже представитель звезды заявил, что призыв к миру не является политическим.