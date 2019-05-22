Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карди Би слегла с осложнениями после липосакции 

Газета.Ru + ещё 3 22 мая 2019
Фото: Газета.Ru
Рэперша Карди Би нарушила правила восстановления после пластической операции и была вынуждена обратиться за помощью к врачам, сообщает Hollywood Life.
Специалисты убедили Карди Би отменить несколько концертов, чтобы сосредоточиться на восстановлении после маммопластики и липосакции. Как подтвердил представитель Карди Би, она жаждала вернуться к работе и не выдержала нужную паузу. "Напряженный график сказался на ее теле, и ей было строго запрещено выступать. Она очень расстроена, ведь она ненавидит подводить фанатов", — сказал он.
Позже представитель площадки Royal Farms Arena, где Карди Би должна была выступить 24 мая, рассказал о переносе концерта на 8 сентября.
Газета.Ru: последние новости
Сколько стоило платье Насти на свадьбе с Потапом, выяснили СМИ Алибасов опубликовал фото в постели с Федосеевой-Шукшиной Началову объявили святой
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украинцы потребовали отставки Зеленского345
«Тотальная истерика»: как Зеленский воюет с Россией247
«Признать преступления»: Захарова обратилась к США142
«Тупой, как пробка»: Трамп раскритиковал экс-госсекретаря
Вакарчук обратился к Зеленскому3
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение