Карди Би слегла с осложнениями после липосакции

Рэперша Карди Би нарушила правила восстановления после пластической операции и была вынуждена обратиться за помощью к врачам, сообщает Hollywood Life.

Специалисты убедили Карди Би отменить несколько концертов, чтобы сосредоточиться на восстановлении после маммопластики и липосакции. Как подтвердил представитель Карди Би, она жаждала вернуться к работе и не выдержала нужную паузу. "Напряженный график сказался на ее теле, и ей было строго запрещено выступать. Она очень расстроена, ведь она ненавидит подводить фанатов", — сказал он.

Позже представитель площадки Royal Farms Arena, где Карди Би должна была выступить 24 мая, рассказал о переносе концерта на 8 сентября.