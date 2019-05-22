Анна Курникова попала на обложку Cosmopolitan

В 2002 году заняла первую строчку самых сексуальных женщин мира по версии мужского журнала FHM отобрав первенство у Дженнифер Лопес

Свой последний профессиональный матч теннисистка провела в 2003 году проиграв его 384-й ракетке мира. Несмотря на неудачную карьеру Курникова была чрезвычайно популярна. Анна появлялась на обложках лучших журналов мира. Внешность теннисистки приносила ей огромные деньги. В 2000 году Курникова вошла в топ 100 самых богатых спортсменов в мире.