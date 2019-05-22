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Анна Курникова попала на обложку Cosmopolitan 

Рамблер 30 минут назад
Анна Курникова в 37 лет стала лицом Cosmopolitan. Журнал назвал спортсменку девушкой, покорившей мир. Звезда мирового тенниса будет украшать обложку свежего номера журнала. Сейчас Анна живет в США в Майами вместе с мужем Энрике Иглесиасом. В конце 2017 года Курникова родила двойню.
В 2002 году заняла первую строчку самых сексуальных женщин мира по версии мужского журнала FHM отобрав первенство у Дженнифер Лопес.
Свой последний профессиональный матч теннисистка провела в 2003 году проиграв его 384-й ракетке мира. Несмотря на неудачную карьеру Курникова была чрезвычайно популярна. Анна появлялась на обложках лучших журналов мира. Внешность теннисистки приносила ей огромные деньги. В 2000 году Курникова вошла в топ 100 самых богатых спортсменов в мире.
Звезда мирового тенниса крутила роман с хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Федоровым.
Шоу-бизнес , Фото , Сергей Федоров , Дженнифер Лопес , Энрике Иглесиас , Анна Курникова , Павел Буре , Cosmopolitan , Майами , США
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