Жена Децла отреклась от его матери

Со дня смерти Децла прошло почти четыре месяца, а его родственники так и не смогли найти общий язык. Жена Кирилла Толмацкого Юлия и его 13-летний сын Тони почти сразу после похорон выехали из квартиры, в которой они жили с Децлом, и теперь всячески избегают общения с его родителями. Мама рэпера Ирина Толмацкая впервые за долгое время рассказала о том, что происходит у нее в душе.

Ирина Толмацкая — практически единственный человек, который сейчас появляется в квартире сына.

— Сегодня поеду спасать рыбок, хочу их забрать себе, — говорит женщина. — Правда, никогда ими не занималась, но придется освоить. Почему нет?! Говорят, что рыбки — носители информации.

После того как стало известно, что Юлия с Тони переехали в другую квартиру, на Ирину тут же посыпались обвинения в том, что именно она выгнала невестку из дома. Но мама Децла эту версию всячески отрицает.

— Тони с Юлей практически сразу переехали, — продолжает Толмацкая. — Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире. Более того, когда я прихожу туда, мне тоже очень сложно. Но надо следить за квартирой, проверять какие-то банальные вещи — свет, воду, не потекла ли крыша… Дом очень старый, поэтому все нужно контролировать.

Ирина не скрывает: после того как Юля с Тони съехали с квартиры, она поменяла дверные замки. Для чего она это сделала, правда, не объяснила.

— Я отписалась брату Юли и сказала: «Ребят, вы всегда можете взять у меня ключи, если вам это нужно!» — говорит Ирина.

Почему невестка и внук не хотят с ней общаться, мама Децла не понимает. Но старается относиться к этой ситуации по-философски.

— Насильно мил не будешь, — вздыхает Толмацкая. — Ну не хочет Юля общаться, значит, время еще не пришло. Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну не нужна я им — значит, так.

Кстати, если говорить о причинах, почему Юлия отказалась от общения с родителями ушедшего мужа, то версию о наследстве можно тут же откинуть. Ведь, кроме той самой квартиры в стареньком доме, у рэпера, который когда-то собирал самые крупные стадионы в России, никакого имущества не было.

— У Кирюшки как такового наследства нет, — объясняет Ирина. — У него никогда не были в приоритете шикарные виллы, квартиры. Поэтому, наверное, у него и тексты были жизненные, он за всем наблюдал. Много ездил. Он мне всегда говорил: «Мам, Москва — это Москва, как только выезжаешь за ее пределы — там совсем другая жизнь…» Он был очень добрый, чувствительный, он со мной в душе все время.

В ближайшие месяцы Ирина Толмацкая планирует заняться проектами, связанными с памятью о ее сыне. Не исключено, что она выпустит линию одежды.

— Будут и майки, и комбинезоны с изображением сына, может, какую-то линию одежды сделаем, — планирует мама звезды. — Буду просить помощи у людей, которые во всем этом хорошо разбираются. Хочу выпустить винилы, потому что Кира хотел это сделать. Если ничем не заниматься, очень грустно все. Боль нужно чем-то успокаивать. Жизнь вообще штука злая и тяжелая, но мы оптимисты по жизни. И Кирюха был оптимист, мы очень любили смеяться. Расскажу как-нибудь истории из жизни, нужно с мыслями только собраться.

Также Ирина Анатольевна сказала, что после трагедии помогли ей не уйти вслед за сыном на тот свет верные друзья, с которыми она дружит с 12 лет. Также женщина рассказала о том, как сейчас происходит ее общение с бывшим мужем — отцом Децла, продюсером Александром Толмацким.