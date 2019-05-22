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«Не нужна я им»: жена Децла отреклась от его матери 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Вдова Децла Юлия «отреклась» от его матери Ирины, а его отцу Александру, как оказалось, «ничто человеческое не чуждо». Об этом сама Ирина Толмацкая рассказала «Собеседнику».
Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, умер в феврале на 36-м году жизни от острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.
Занавес: тайна смерти Децла раскрыта
«Собеседнику» его мать рассказала, что жена рэпера Ирина вместе с 13-летним сыном Тони покинула их с Децлом квартиру практически сразу после похорон, и с тех пор они «всячески избегают» общения и с ней, и с отцом Децла продюсером Александром Толмацким.
Ирина Толмацкая заверила, что решение Юлии не связано с вероятной тяжбой о наследстве Децла — его «у Кирюшки как такового нет». По ее мнению, дело в том, что «время еще не пришло».
«Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну не нужна я им — значит, так», — добавила она.
Кроме того, Ирина рассказала, что «ничто человеческое не чуждо» и отцу рэпера — Толмацкий-старший переживает смерть сына очень тяжело.
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Шоу-бизнес , Видео , Кирилл Толмацкий
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