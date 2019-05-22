«Не простушка»: до Петросяна Брухунова охмурила его директора

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова до романа с популярным юмористом имела близкие отношения с его 73-летним директором, сообщает «Комсомольская правда». Любовная связь пары сохранялась вплоть до смерти пожилого мужчины.

Речь идёт о личном директоре Петросяна Юрии Яковлевиче Диктовиче, с которым артист работал много лет. Мужчина организовывал концерты юмориста, при этом, несмотря на свой преклонный возраст, живо интересовался молодыми девушками. На момент знакомства с ним в 2010 году Брухуновой исполнилось 18 лет.

«Юрий Яковлевич был веселый, заводной, имел слабость к прекрасному полу. Но при этом был женат и из семьи уходить не собирался. Когда Таня Брухунова начала заигрывать с Юрием Яковлевичем, он тут же расправил плечи, заходил павлином», — вспоминает знакомая Петросяна и Степаненко по имени Людмила.

По её совам, после того как девушка начала оказывать знаки внимания пожилому директору, он взял её в личные помощницы.

Слухи о романе Брухуновой с Диктовичем быстро распространились среди артистов театра «Кривое зеркало». При этом было известно, что девушка ведёт дневник, в котором описывает способы, «как очаровать зрелого мужчину». В 2012 году отношения пары осложнились. По данным «Комсомольской правды», Диктович начал ревновать Брухунову к Петросяну, с которым девушка начала кокетничать.

« (Брухунова) оказалась не такой простушкой. Захотела занять место Юрия Диктовича. И тот по этому поводу сильно переживал, нервничал. Но терпел», — приводит издание слова неназванной бывшей сотрудницы театра юмориста.

Год спустя Диктович умер. Присутствовавшие на похоронах вспоминают, как Татьяна Брухунова «вцепилась в гроб и рыдала в голос». К слезам молодой девушки не остался равнодушен сам Евгений Ваганович, который предложил ей занять место умершего. Спустя три года Брухунова стала художественным руководителем театра.