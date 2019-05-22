Певица Вера Брежнева смело делится своими фотографиями и видео с поклонниками. Недавно артистка, одна из самых красивых исполнительниц, супруга продюсера Константина Меладзе опубликовала фото с Ингой — племянницей мужа. Инга Меладзе — старшая дочь Валерия Меладзе. Девушка выучилась за границей и вышла замуж.
Вера подписала фото с Ингой: "Тетя и племянница" и добавила: "Талантливая наша девочка". Один из подписчиков написал в комментариях по поводу возраста певицы: "Вера, года берут свое! Мне даже жалко тебя! Ты уже бабка". На что Брежнева отреагировала сразу, — сообщает teleprogramma.pro.
"Мне вас тоже жалко, дедка!" — ответила она. Некоторые хейтеры тоже прошлись по возрасту певицы: "Две непонятных женщины". Странные люди. Ну не может быть человеку всегда 18 лет. В интервью Вячеславу Манучарову в его Youtube-шоу "Эмпатия Манучи" Вера Брежнева рассказывала, что старается отвечать своим недоброжелателям в Instagram, особенно тем людям, которые пытаются как-то задеть ее или обидеть. По ее мнению, цеплять могут только глубоко несчастные люди и их просто нужно пожалеть.