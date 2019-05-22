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Пилоты плакали: личный борт Пугачевой совершил последний рейс 

Газета.Ru + ещё 6 22 мая 2019
Фото: Газета.Ru
Последний Ту-134, выполнявший регулярные рейсы по маршруту Иркутск-Мирный, приземлился в Новосибирске.
Как сообщает сайт kp.ru, в 90-е самолет был личным бортом Аллы Пугачевой, после "службы" у легендарной эстрадной певицы стал перевозить обычных пассажиров. Сейчас на ходу осталось всего несколько таких машин, они принадлежат федеральным ведомствам и частным компаниям.
По словам пилота Алексея Николаевича, самолет 34 года работал в сложных климатических условиях и за всю свою "карьеру" обошелся без катастроф.
"Он мог еще летать столько, сколько нужно при хорошем техническом обслуживании. Я когда зарулил в "Толмачево", заглушил двигатель, конечно, слезы выступили на глазах… Потому что мы не хотим, чтобы эта техника просто так ушла", — поделился он.
Теперь самолет останется в музее авиации аэропорта "Толмачево".
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