Пилоты плакали: личный борт Пугачевой совершил последний рейс

Последний Ту-134, выполнявший регулярные рейсы по маршруту Иркутск-Мирный, приземлился в Новосибирске

Как сообщает сайт kp.ru, в 90-е самолет был личным бортом Аллы Пугачевой , после "службы" у легендарной эстрадной певицы стал перевозить обычных пассажиров. Сейчас на ходу осталось всего несколько таких машин, они принадлежат федеральным ведомствам и частным компаниям.

По словам пилота Алексея Николаевича, самолет 34 года работал в сложных климатических условиях и за всю свою "карьеру" обошелся без катастроф.

"Он мог еще летать столько, сколько нужно при хорошем техническом обслуживании. Я когда зарулил в "Толмачево", заглушил двигатель, конечно, слезы выступили на глазах… Потому что мы не хотим, чтобы эта техника просто так ушла", — поделился он.

Теперь самолет останется в музее авиации аэропорта "Толмачево".