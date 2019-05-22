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Кристина Асмус представила человека, к которому ее периодически ревнует Харламов 

Teleprogramma.pro + ещё 1 22 мая 2019
Фото: globallookpress.com
Актриса Кристина Асмус в Instagram представила свою подругу Наталью, с которой она, по собственному признанию, «сожительствует» последние пять лет. Она отметила, что их знакомство начиналось с обычного макияжа и прически, однако со временем переросло в нечто большее — дружбу. Сейчас девушки вместе на всех съемках, в поездках, в театре и на мероприятиях. Наталья знает расписание Асмус по секундам. Кроме того, ей известно, какие наряды предпочитает ее начальница. За все, что они делают отвечают они тоже вместе.
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Это Наташа и уже почти 5 лет мы с ней почти сожительствуем 😂 По-другому наши отношения никак не назвать))) ❤️Начиналось всё с макияжа и причёски, а сейчас — мы вместе во всех в поездках, на съёмках, в театре, на мероприятиях 📸; @natashabah знает моё расписание по секундам, знает наизусть мой гардероб 👚; ‘И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе’ 😝 Вы часто спрашиваете, кто меня постоянно снимает — вот он, тот человек, к которому периодически ревнует меня муж 😁 Сегодня я записала Наташе 8-ми минутное голосовое поздравление в тот момент, когда она сидела в соседней комнате 🤪🤦🏼‍♀️ Но только так я могла выразить свои сильные чувства и ничегошеньки не забыть))))))) Не буду повторяться, скажу лишь ещё раз, что я очень сильно люблю тебя! 🔥 И хочу пожалеть нам долгих лет счастливой совместной жизни и идеальных бровей 🤪 И да пребудет с нами всегда работающий у меня дома интернет))) С Днём рождения, моя фея! 🎉🍰

Публикация от  Asmus Kristina (@asmuskristina)

Актриса заявила, что муж порой ревнует ее к Наталье. Звезда записала для своей близкой подруги восьмиминутное голосовое сообщение, чтобы выразить все чувства. Любопытно, что девушка в этот момент сидела в соседней комнате. Только так, как считает Асмус, она могла сказать все и ничего не забыть.
Супруга юмориста Гарика Харламова отметила, что очень сильно любит свою подругу. Она пожелала им и дальше быть всегда вместе, а также «идеальных бровей».
«С днем рождения, моя фея!», — сказала актриса.
Отметим, что Кристина Асмус уже много лет замужем за юмористом Гариком Харламовым. У них подрастает дочка. За последнее время в соцсетях звездную пару уже не раз разводили, однако они по-прежнему счастливы вместе. Асмус часто рассказывает о своем муже. Она говорит, что порой он, конечно, бывает невыносим, но она стоически терпит его причуды.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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