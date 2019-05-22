Посмотреть эту публикацию в Instagram
Это Наташа и уже почти 5 лет мы с ней почти сожительствуем 😂 По-другому наши отношения никак не назвать))) ❤️Начиналось всё с макияжа и причёски, а сейчас — мы вместе во всех в поездках, на съёмках, в театре, на мероприятиях 📸; @natashabah знает моё расписание по секундам, знает наизусть мой гардероб 👚; ‘И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе’ 😝 Вы часто спрашиваете, кто меня постоянно снимает — вот он, тот человек, к которому периодически ревнует меня муж 😁 Сегодня я записала Наташе 8-ми минутное голосовое поздравление в тот момент, когда она сидела в соседней комнате 🤪🤦🏼♀️ Но только так я могла выразить свои сильные чувства и ничегошеньки не забыть))))))) Не буду повторяться, скажу лишь ещё раз, что я очень сильно люблю тебя! 🔥 И хочу пожалеть нам долгих лет счастливой совместной жизни и идеальных бровей 🤪 И да пребудет с нами всегда работающий у меня дома интернет))) С Днём рождения, моя фея! 🎉🍰
«С днем рождения, моя фея!», — сказала актриса.