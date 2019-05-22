«Я не специально»: Виторган поспорил с Собчак о доброте

Журналистка Ксения Собчак порассуждала в Instagram о человеческих качествах, заявив, что добрым можно считать человека, который не делает зла умышленно. Отец ее ребенка, актер Максим Виторган поспорил с ней, намекнув на нежелание Собчак брать ответственность за свои поступки.

Собчак рассказала, что тему доброты она обсуждала с близкими людьми и предложила такую формулировку: «добрый человек тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку».

По ее мнению, месть в форме злословия или поступков всегда является проявлением зла. В комментариях к посту Собчак отметился Виторган, саркастически похвалив ее.