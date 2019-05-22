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«Я не специально»: Виторган поспорил с Собчак о доброте 

Рамблер + ещё 3 8 минут назад
Журналистка Ксения Собчак порассуждала в Instagram о человеческих качествах, заявив, что добрым можно считать человека, который не делает зла умышленно. Отец ее ребенка, актер Максим Виторган поспорил с ней, намекнув на нежелание Собчак брать ответственность за свои поступки.
Собчак рассказала, что тему доброты она обсуждала с близкими людьми и предложила такую формулировку: «добрый человек тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку».
По ее мнению, месть в форме злословия или поступков всегда является проявлением зла. В комментариях к посту Собчак отметился Виторган, саркастически похвалив ее.
«Очень хорошая емкая формулировка, Ксения! Главное повторять «я не специально» — и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас— людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!)» — написал актер (орфография и пунктуация автора сохранены).
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак
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