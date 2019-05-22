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«Самая настоящая война»: близкие Началовой делят ее гардероб 

Рамблер + ещё 3 6 минут назад
Родственники и друзья Юлии Началовой могут «повоевать» за ее гардероб, сообщает «Собеседник».
Началова умерла в середине марта в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.
По данным «Собеседника», родственники певицы наконец готовы распорядиться ее вещами, в том числе гардеробом, на который та тратила много деньги. К примеру, в гардеробе Началовой множество дорогих платьев, роскошной обуви, аксессуаров и целая коллекция сумок.
«Юля очень любила сумки. Буквально фанатела от них», — рассказала изданию пиарщица певицы Анна Исаева.
Она добавила, что все сумки Началовой «классные», однако ей, Исаевой, больше остальных нравятся две, и она «бы с удовольствием взяла на память о Юле одну» из них.
Также пиарщица рассказала, что историк моды Александр Васильев «изъявил желание» и получил согласие пополнить свою коллекцию вещей знаменитостей несколькими концертными платьями Началовой.
«Судьба других вещей пока неизвестна. За них может начаться самая настоящая война», — пишет «Собеседник».
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Александр Васильев , ИД "Собеседник"
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