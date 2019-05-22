«Самая настоящая война»: близкие Началовой делят ее гардероб

Родственники и друзья Юлии Началовой могут «повоевать» за ее гардероб, сообщает «Собеседник».

Началова умерла в середине марта в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.

По данным «Собеседника», родственники певицы наконец готовы распорядиться ее вещами, в том числе гардеробом, на который та тратила много деньги. К примеру, в гардеробе Началовой множество дорогих платьев, роскошной обуви, аксессуаров и целая коллекция сумок.

«Юля очень любила сумки. Буквально фанатела от них», — рассказала изданию пиарщица певицы Анна Исаева.

Она добавила, что все сумки Началовой «классные», однако ей, Исаевой, больше остальных нравятся две, и она «бы с удовольствием взяла на память о Юле одну» из них.

Также пиарщица рассказала, что историк моды Александр Васильев «изъявил желание» и получил согласие пополнить свою коллекцию вещей знаменитостей несколькими концертными платьями Началовой.