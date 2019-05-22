Анфиса Чехова перенесла срочную операцию

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова перенесла срочную операцию на глазах, сообщает сайт kp.ru.

Чехова призналась, что нуждалась в хирургическом вмешательстве, так как столкнулась с резким падением зрения.

Она добавила, что страшно нервничала, а теперь вынуждена ходить в темных очках.

Телеведущая обвинила в ухудшении зрения телесофиты, и добавила, что видит "в расфокусе", но призвала поклонников не волноваться за нее.

Ранее Чехова призналась, что у нее было несколько романов по расчету.