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Анфиса Чехова перенесла срочную операцию 

Газета.Ru + ещё 7 9 часов назад
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова перенесла срочную операцию на глазах, сообщает сайт kp.ru.
Чехова призналась, что нуждалась в хирургическом вмешательстве, так как столкнулась с резким падением зрения.
Она добавила, что страшно нервничала, а теперь вынуждена ходить в темных очках.
Телеведущая обвинила в ухудшении зрения телесофиты, и добавила, что видит "в расфокусе", но призвала поклонников не волноваться за нее.
Ранее Чехова призналась, что у нее было несколько романов по расчету.
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Шоу-бизнес , Видео , Анфиса Чехова
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