Актриса отметила, что могла рассказать о том, что набирает курс в театральном институте, строит загородный дом, участвует вместе с детьми в социальных проектах, но об этом ее спрашивать не стали. Звезда спросила подписчиков, неужели прошлая жизнь интереснее ее сегодняшней.