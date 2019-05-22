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Яна Поплавская выразила недовольство итоговым эфиром программы «Судьба человека» со своим участием 

Teleprogramma.pro + ещё 2 22 мая 2019
Фото: @the_yana_poplavskaya
Актриса Яна Поплавская осталась недовольна, что в программе «Судьба человека», главной героиней которой она стала, обсуждали по большей части ее первый неудачный брак, а не творчество и настоящее время. В Instagram она рассказала, что, конечно, от своего прошлого отказываться не намерена, но надо жить настоящим — своей семьей, съемками в двух новых фильмах, работой на сцене и с детьми, а также выходом новой книги.
Актриса отметила, что могла рассказать о том, что набирает курс в театральном институте, строит загородный дом, участвует вместе с детьми в социальных проектах, но об этом ее спрашивать не стали. Звезда спросила подписчиков, неужели прошлая жизнь интереснее ее сегодняшней.
Также «красная шапочка российского кинематографа» заявила, что очень тепло относится к ведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову. Он, по ее мнению, замечательный друг и отличный ведущий. Кстати, редакторы программы объяснили Поплавской, что эфир готовится с учетом интересов аудитории, а запросы именно такие.
«Мне кажется, они глубоко неправы. А судить, конечно, вам», — сказала актриса.
Напомним, что Поплавская на протяжении 25 лет была замужем за продюсером Сергеем Гинзбургом. Они развелись в 2011 году. От первого брака у звезды двое детей. Сейчас она живет с радиоведущим Евгением Яковлевым, который на 12 лет ее моложе.
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Комментарии8
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Евгений Яковлев , Сергей Гинзбург , Яна Поплавская
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