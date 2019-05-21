«Увел зрителей»: Галкина обвинили в проигрыше Лазарева

«А я думаю чего это Лазарев только третий, оказывается все наши были заняты на концерте Максима», — написал @la_igorr (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Так вот кто с Евровидения половину зрителей увел», — добавила @nofaceland.

Некоторых пользователей такие предположения разозлили, они раскритиковали Лазарева.

«Нечего на зеркало пенять коли рожа кривая! Лазарев реально не заслужил даже третьего места! Вот девятое, как определило профжюри, в самый раз! Песня скучная, пресная и незапоминающая, как и сам Лазарев. Таких певцов по миру сотни тысяч», — отметил один из комментаторов.

Другие пользователи решили, что Тель-Авиву в эти дни очень повезло — местные жители смогли увидеть и Галкина, и Лазарева, «одних из лучших наших артистов».

Победу в финале «Евровидения», прошедшем 18 мая в Тель-Авиве, одержал представитель Нидерландов Данкан Лоуренс с песней Arcade, набрав 492 балла. Представлявший Россию Сергей Лазарев стал третьим с композицией Scream, получив 369 баллов.

Лазарев уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году. Его называли одним из главных фаворитов, но в итоге он занял третье место. Певец говорил, что сомневался, стоит ли повторно участвовать в конкурсе, так как во второй раз от него будут ждать только победы.