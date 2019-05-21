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Виновен: сына Талькова оштрафовали на 200 тысяч 

Рамблер + ещё 15 50 минут назад
Игорь Тальков-младший два года не сможет управлять автомобилем за то, что ранее делал это пьяным, а также заплатит за это 200 тысяч. Соответствующее решение, как сообщает ТАСС, принял Чертановский районный суд Москвы.
В 2016 году Талькова-младшего лишили прав за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Осенью 2018-го музыкант вновь совершил аналогичное правонарушение. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Сторона обвинения требовала оштрафовать Талькова-младшего на 250 тысяч рублей и лишить его прав на три года. Чертановский райсуд решил назначить ему штраф 200 тысяч, а прав лишить на два года.
Тальков-младший признал вину в полной мере, однако опроверг употребление алкоголя в тот день. По словам музыканта, он не пьет в течение пяти последних лет, а от медосвидетельствования в ноябре 2018-го отказался «из принципа».
«Я веган. Мне хорошо», — заявил Тальков-младший в суде сегодня, отвечая на вопрос о наличии у него хронических заболеваний.
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Шоу-бизнес , Видео , Москва
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