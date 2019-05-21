Виновен: сына Талькова оштрафовали на 200 тысяч

Игорь Тальков-младший два года не сможет управлять автомобилем за то, что ранее делал это пьяным, а также заплатит за это 200 тысяч. Соответствующее решение, как сообщает ТАСС, принял Чертановский районный суд Москвы

В 2016 году Талькова-младшего лишили прав за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Осенью 2018-го музыкант вновь совершил аналогичное правонарушение. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Сторона обвинения требовала оштрафовать Талькова-младшего на 250 тысяч рублей и лишить его прав на три года. Чертановский райсуд решил назначить ему штраф 200 тысяч, а прав лишить на два года.

Тальков-младший признал вину в полной мере, однако опроверг употребление алкоголя в тот день. По словам музыканта, он не пьет в течение пяти последних лет, а от медосвидетельствования в ноябре 2018-го отказался «из принципа».