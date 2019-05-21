Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде

Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Талькова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на два года", — огласила приговор судья Нина Пономарева.

Ранее прокурор просил приговорить Игоря Талькова-младшего к штрафу в размере 250 тысяч рублей и лишить его прав на три года.

Дело рассматривалось в особом порядке по просьбе самого Талькова, который хотел скорее уладить этот вопрос и полностью согласился с предъявленным обвинением. При этом изначально он заявлял, что не пьет с 2014 года и является вегетарианцем, а от сдачи анализа отказался из принципа. Такой порядок принятия судебного решения предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей. Это является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить фигуранту дела предусмотренное вменяемой статьей максимальное наказание.

Из озвученных в суде материалов дела следует, что инспектор ДПС 28 ноября 2018 года остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем был Игорь Тальков-младший, которого уже лишали права управления транспортным средством на полтора года летом 2016-го. Сотрудник полиции выявил у мужчины "признаки опьянения" и предложил ему пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.

Дело было возбуждено по уголовной статье 264.1 "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Талькову-младшему назначили подписку о невыезде.

Тальков-младший состоит в музыкальной группе "МирИмиР", которую основал в 2009 году. В суде он пояснил, что является женатым человеком, проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми в Москве, в среднем зарабатывает концертной деятельностью 100 тысяч рублей в месяц.