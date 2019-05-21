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Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Талькова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на два года", — огласила приговор судья Нина Пономарева.
Ранее прокурор просил приговорить Игоря Талькова-младшего к штрафу в размере 250 тысяч рублей и лишить его прав на три года.
Дело рассматривалось в особом порядке по просьбе самого Талькова, который хотел скорее уладить этот вопрос и полностью согласился с предъявленным обвинением. При этом изначально он заявлял, что не пьет с 2014 года и является вегетарианцем, а от сдачи анализа отказался из принципа. Такой порядок принятия судебного решения предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей. Это является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить фигуранту дела предусмотренное вменяемой статьей максимальное наказание.
Из озвученных в суде материалов дела следует, что инспектор ДПС 28 ноября 2018 года остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем был Игорь Тальков-младший, которого уже лишали права управления транспортным средством на полтора года летом 2016-го. Сотрудник полиции выявил у мужчины "признаки опьянения" и предложил ему пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.
Дело было возбуждено по уголовной статье 264.1 "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Талькову-младшему назначили подписку о невыезде.
Тальков-младший состоит в музыкальной группе "МирИмиР", которую основал в 2009 году. В суде он пояснил, что является женатым человеком, проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми в Москве, в среднем зарабатывает концертной деятельностью 100 тысяч рублей в месяц.
Один из самых популярных советских певцов своего времени Игорь Тальков был убит выстрелом из пистолета во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Обвинение в убийстве по неосторожности было предъявлено концертному директору певца Валерию Шляфману, который находится в розыске уже больше 20 лет. В ноябре 2018 года Следственный комитет возобновил расследование убийства певца.
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Шоу-бизнес , Видео , Игорь Тальков , СКР , ГИБДД , РИА Новости , Москва
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