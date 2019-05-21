Агент Бузовой рассказал о ее участии в «Евровидении-2020»

Представитель Ольги Бузовой Антон Богословский ответил на вопрос о том, возможно ли участие певицы и звезды реалити-шоу в "Евровидении-2020".

Богословский пообещал, что если такое такое предложение Бузовой поступит, она его обязательно рассмотрит.

"Мы еще от этого "Евровидения" не отошли, а вы уже про будущее. Первый канал, наверное, кого-то выберет…", — предположил Богословский в беседе с Teleprogramma.pro. "Как ей предложат, так мы и ответим", — заверил представитель певицы.

Ранее Ольга Бузова показала фолловерам своего инстаграма ноги, обильно покрытые синяками, и полку с лекарствами.