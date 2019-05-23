Лазарев оценил выступления лидеров Евровидения

Певец Сергей Лазарев , занявший третье место на песенном конкурсе Евровидение, в своем Instagram оценил выступления оппонентов, занявших первое и второе места.

"У победителя (Дункан Лоуренс. — прим. ред.) классная песня, у итальянца (певец Mahmood. — прим. ред.) тоже! Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!" — написал Лазарев, отвечая на комментарии пользователей.

При этом он посетовал на сложности с голосованием в свою пользу. Так, один из пользователей указал, что, к примеру, в Испании какое-то время не отправлялись СМС-сообщения в поддержку российского певца.

"Много фактов, которые уже никому не предъявишь! Но! Я доволен, что вновь (занял. — прим. ред.) призовое место! Очень сильный год! Это круто", — ответил Лазарев.

Финал Евровидения-2019 года состоялся 19 мая, в этом году конкурс проходил в Тель-Авиве. За первенство боролись исполнители из 26 стран.

Победителем стал Дункан Лоуренс (492 балла) из Нидерландов с композицией Arcade. Таким образом, в следующем году конкурс примут Нидерланды.

Второе место занял итальянец Mahmood (465 баллов) с песней Soldi.