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Лазарев оценил выступления лидеров Евровидения 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на песенном конкурсе Евровидение, в своем Instagram оценил выступления оппонентов, занявших первое и второе места.
"У победителя (Дункан Лоуренс. — прим. ред.) классная песня, у итальянца (певец Mahmood. — прим. ред.) тоже! Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!" — написал Лазарев, отвечая на комментарии пользователей.
При этом он посетовал на сложности с голосованием в свою пользу. Так, один из пользователей указал, что, к примеру, в Испании какое-то время не отправлялись СМС-сообщения в поддержку российского певца.
"Много фактов, которые уже никому не предъявишь! Но! Я доволен, что вновь (занял. — прим. ред.) призовое место! Очень сильный год! Это круто", — ответил Лазарев.
Финал Евровидения-2019 года состоялся 19 мая, в этом году конкурс проходил в Тель-Авиве. За первенство боролись исполнители из 26 стран.
Победителем стал Дункан Лоуренс (492 балла) из Нидерландов с композицией Arcade. Таким образом, в следующем году конкурс примут Нидерланды.
Второе место занял итальянец Mahmood (465 баллов) с песней Soldi.
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Шоу-бизнес , Евровидение , Сергей Лазарев
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