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«Против лома нет приема»: известного телеведущего избили в Москве 

Рамблер + ещё 3 28 минут назад
Фото: КАДР ИЗ ПЕРЕДАЧИ "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ"
Ведущего программы «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!» Карена Кочаряна избили монтировкой рядом со съемочной площадкой в Москве. Об этом сообщает Tricolor TV Magazine.
В программе «Опасные связи» Кочарян проводит расследования, помогая своим героям доказать или опровергнуть факт измены их партнеров.
Нападение на ведущего было совершено после завершения очередного расследования. Кочарян говорил на улице с героиней, мужа которой уличили в измене. В этот момент к ним подбежал сам супруг женщины с монтировкой в руках, потребовал отдать ему запись со скрытых камер, а затем набросился на ведущего.
Мужчина ударил Кочаряна по руке, в результате чего тот получил перелом лучевой кости.
«Как говорится, против лома нет приема. Герои, как известно, иногда кончают плохо. Так что я еще легко отделался», — прокомментировал нападение телеведущий.
Кочарян отметил, что понимает чувства разоблаченного мужчины. По его словам, нападение было не очень страшным, а «держатель лома» в итоге успокоился.
«Лом мог прилететь в голову кому угодно, и это было бы печально. А так все обошлось, и слава богу!» — заключил он.
В феврале прошлого года было совершено нападение на другого сотрудника «ЧЕ!» — ведущего шоу «Решала» Влада Чижова, возвращавшегося со съемок. Его автомобилю перекрыл дорогу черный внедорожник, откуда вышли трое и набросились на него. Затем один из нападавших битой разбил лобовое стекло машины Чижова.
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Шоу-бизнес , Москва
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