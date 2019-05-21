«Против лома нет приема»: известного телеведущего избили в Москве

Ведущего программы «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!» Карена Кочаряна избили монтировкой рядом со съемочной площадкой в Москве . Об этом сообщает Tricolor TV Magazine.

В программе «Опасные связи» Кочарян проводит расследования, помогая своим героям доказать или опровергнуть факт измены их партнеров.

Нападение на ведущего было совершено после завершения очередного расследования. Кочарян говорил на улице с героиней, мужа которой уличили в измене. В этот момент к ним подбежал сам супруг женщины с монтировкой в руках, потребовал отдать ему запись со скрытых камер, а затем набросился на ведущего.

Мужчина ударил Кочаряна по руке, в результате чего тот получил перелом лучевой кости.

«Как говорится, против лома нет приема. Герои, как известно, иногда кончают плохо. Так что я еще легко отделался», — прокомментировал нападение телеведущий.

Кочарян отметил, что понимает чувства разоблаченного мужчины. По его словам, нападение было не очень страшным, а «держатель лома» в итоге успокоился.

«Лом мог прилететь в голову кому угодно, и это было бы печально. А так все обошлось, и слава богу!» — заключил он.

В феврале прошлого года было совершено нападение на другого сотрудника «ЧЕ!» — ведущего шоу «Решала» Влада Чижова, возвращавшегося со съемок. Его автомобилю перекрыл дорогу черный внедорожник, откуда вышли трое и набросились на него. Затем один из нападавших битой разбил лобовое стекло машины Чижова.