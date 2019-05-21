Раскрыта тайна «проклятых» бриллиантов Зыкиной

Гости студии предположили что серьги ценой более $2 млн, которые хранит племянница артистки Екатерина Зыкина могут стоить гораздо дороже и прокляты.

Как отметил журналист Андрей Караулов , серьги когда-то принадлежали императрице Марии Федоровне и якобы именно из-за них известная певица Лидия Русланова могла погибнуть в магаданском лагере по сфабрикованному делу. По легенде, Иосиф Сталин увидел эти серьги на Руслановой на приеме в Кремле.

"Он подошел к Руслановой и громко сказал: "Как хорошо, что любая советская женщина может позволить себе такие украшения".

И черт дернул великую Русланову сказать:

"Иосиф Виссарионович, не каждая. Это гарнитур императрицы Марии Федоровны", — рассказал Караулов, добавив, что актриса была арестована через сутки.

После специалист по драгоценным камням подтвердил, что серьги могут стоить гораздо дороже ранее названной суммы.

В 2015 году племянница Людмилы Зыкиной отсудила у брата 90 млн руб. от продажи украшений певицы.