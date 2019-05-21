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Раскрыта тайна «проклятых» бриллиантов Зыкиной 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В студии передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" обсуждали наследство певицы Людмилы Зыкиной, передает портал "Дни.ру".
Гости студии предположили что серьги ценой более $2 млн, которые хранит племянница артистки Екатерина Зыкина могут стоить гораздо дороже и прокляты.
Как отметил журналист Андрей Караулов, серьги когда-то принадлежали императрице Марии Федоровне и якобы именно из-за них известная певица Лидия Русланова могла погибнуть в магаданском лагере по сфабрикованному делу. По легенде, Иосиф Сталин увидел эти серьги на Руслановой на приеме в Кремле.
"Он подошел к Руслановой и громко сказал: "Как хорошо, что любая советская женщина может позволить себе такие украшения".
И черт дернул великую Русланову сказать:
"Иосиф Виссарионович, не каждая. Это гарнитур императрицы Марии Федоровны", — рассказал Караулов, добавив, что актриса была арестована через сутки.
После специалист по драгоценным камням подтвердил, что серьги могут стоить гораздо дороже ранее названной суммы.
В 2015 году племянница Людмилы Зыкиной отсудила у брата 90 млн руб. от продажи украшений певицы.
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Шоу-бизнес , Общество , Дмитрий Борисов , Людмила Зыкина , Лидия Русланова , Андрей Караулов
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