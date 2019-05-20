Без музыки: В Бельгии представили песню Лазарева на «Евровидении» под скрежет пальцев

Журналисты бельгийского телеканала Een представили, как выглядели бы выступления конкурсантов «Евровидения» без музыкального сопровождения, пишет «Комсомольская правда».

Телеканал опубликовал юмористическое видео, в котором представлены фрагменты выступлений участников «Евровидения» без музыки, но со звуками от спецэффектов, использованных в их номерах.

Так, на видео можно услышать топот ног танцоров, скрип лестницы, крики исполнителя, вызванные «ожогами» от изображенного на декорациях огня, шум крыльев птиц, а во время выступления Сергея Лазарева — скрежет пальцев по мокрому стеклу.

Напомним, победителем «Евровидения-2019» стал представитель Голландии Дункан Лоуренс с песней Arcade. На втором месте оказался итальянец Mahmood с песней Soldi, российский певец Сергей Лазарев и его композиция Scream замкнули тройку лидеров.