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Без музыки: В Бельгии представили песню Лазарева на «Евровидении» под скрежет пальцев 

Рамблер + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Reuters
Журналисты бельгийского телеканала Een представили, как выглядели бы выступления конкурсантов «Евровидения» без музыкального сопровождения, пишет «Комсомольская правда».
Телеканал опубликовал юмористическое видео, в котором представлены фрагменты выступлений участников «Евровидения» без музыки, но со звуками от спецэффектов, использованных в их номерах.
Так, на видео можно услышать топот ног танцоров, скрип лестницы, крики исполнителя, вызванные «ожогами» от изображенного на декорациях огня, шум крыльев птиц, а во время выступления Сергея Лазарева — скрежет пальцев по мокрому стеклу.
Напомним, победителем «Евровидения-2019» стал представитель Голландии Дункан Лоуренс с песней Arcade. На втором месте оказался итальянец Mahmood с песней Soldi, российский певец Сергей Лазарев и его композиция Scream замкнули тройку лидеров.
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Комсомольская правда , Бельгия
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