Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром

Бывшая девушка сына Марии Шукшиной устроила погром в ее квартире

Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер разгромила ее квартиру.

Об этом в эфире программы «Прямой эфир» рассказала дочь Шукшиной Анна, пишет «Телепрограмма».

Фрейя Зильбер в очередной раз стала героиней «Прямого эфира» и встретилась в студии с сестрой своего экс-возлюбленного Макара Касаткина.

Фрейя попыталась через Анну договориться с Макаром относительно опеки над их общим ребенком.

Напомним, Макар и Фрейя расстались еще до рождения ребенка.

Позже девушка сделала ДНК-тест и доказала, что Макар является отцом ребенка. После этого Макар решил принимать участие в жизни сына и попытался через органы опеки добиться, чтобы его имя вписали в свидетельство о рождении ребенка.

В студии «Прямого эфира» Фрейя выразила обеспокоенность, что отец ребенка захочет лишить ее права опеки, а также попросила Анну передать Макару, что алиментов в размере 7 тысяч рублей ей недостаточно.

Анна, в свою очередь, заявила, что Фрейя препятствует общению Макара с сыном. Также она обвинила ее в том, что каждый месяц она наведывается к кому-либо из семьи Шукшиных со скандалом. Так, по словам Анны, недавно Фрейя разгромила квартиру Марии Шукшиной.