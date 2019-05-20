Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшая девушка сына Марии Шукшиной устроила погром в ее квартире 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер разгромила ее квартиру.
Об этом в эфире программы «Прямой эфир» рассказала дочь Шукшиной Анна, пишет «Телепрограмма».
Фрейя Зильбер в очередной раз стала героиней «Прямого эфира» и встретилась в студии с сестрой своего экс-возлюбленного Макара Касаткина.
Фрейя попыталась через Анну договориться с Макаром относительно опеки над их общим ребенком.
Напомним, Макар и Фрейя расстались еще до рождения ребенка.
Позже девушка сделала ДНК-тест и доказала, что Макар является отцом ребенка. После этого Макар решил принимать участие в жизни сына и попытался через органы опеки добиться, чтобы его имя вписали в свидетельство о рождении ребенка.
В студии «Прямого эфира» Фрейя выразила обеспокоенность, что отец ребенка захочет лишить ее права опеки, а также попросила Анну передать Макару, что алиментов в размере 7 тысяч рублей ей недостаточно.
Анна, в свою очередь, заявила, что Фрейя препятствует общению Макара с сыном. Также она обвинила ее в том, что каждый месяц она наведывается к кому-либо из семьи Шукшиных со скандалом. Так, по словам Анны, недавно Фрейя разгромила квартиру Марии Шукшиной.
Комментарии10
Шоу-бизнес , Видео , Мария Шукшина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым1
«Крым — русская земля, и на этом точка»336
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»24
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление59
Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому79
Видео
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Туристка из Украины выгоняла иностранцев из самолета
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым
В мире
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»
Шоу-бизнес
Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому
Политика В мире
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Армия Оружие
«Крым — русская земля, и на этом точка»
Политика Конфликты
Вслед за остальными: Гройсман покидает пост
Украина В мире
Скандал из-за голосов: организаторы «Евровидения» внесли ясность
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение