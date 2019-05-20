«Евровидение» заподозрили в накрутке голосов 

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал итоги конкурса "Евровидение", сообщает телеканал "360".
По его мнению голоса были подтасованы, а песня победившего исполнителя из Нидерландов — не была лучшей среди представленных.
По мнению Соседова, на "Евровидении", как и на других конкурсах, присутствует фактор "накрутки" голосов.
Он также вспомнил недавний скандал на шоу "Голос. Дети".
"Это показал и наш "Голос" тоже, и любые "Голоса" вскройте — на всех конкурсах, везде вы найдете накрутки голосов: боты проплаченные, дополнительные карты", — сказал Соседов.
Критик отметил, что победитель "Евровидения" мог быть заранее назначен.
Ранее певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость.