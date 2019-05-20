Собчак получила новую должность

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак займется программным наполнением телеканала «Супер» 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Теле— и радиоведущая, журналистка, политик и общественный деятель Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", входящего в медиахолдинг "Газпром-медиа", она будет отвечать за программное наполнение канала и за развитие его проектов, сообщается в пресс-релизе "Газпром-медиа".
"Газпром-медиа", ведущий диверсифицированный медиахолдинг в России и в Восточной Европе, сообщает о новых кадровых назначениях в руководстве телеканала "Супер". Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер". Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала. Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Кроме того, планируется, что Ксения Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения", — сообщается в пресс-релизе.
Федеральный развлекательный телеканал "Супер" начал вещание в январе 2018 года. За программное наполнение телеканала отвечают генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский. На канале представлены комедийные сериалы и шоу собственного производства, ситкомы, кино от ведущих отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные шоу и передачи. Основу вещания телеканала составляют проекты собственного производства, среди них комедийные сериалы: "Фитнес", "Гранд", "Вне игры", "ИП Пирогова".
Последние новости
Как Пригожин назвал выступление Лазарева на Евровидении Познер предрек трагический конец человечества Никаких резиденций: где будет жить президент Зеленский
Комментарии64
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Виталий Шляппо , Ксения Собчак , Алексей Троцюк , Газпром-медиа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп передал послание Зеленскому68
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме514
Между Зеленским и Ляшко произошла перепалка в Раде74
Скандал на «Евровидении»: Дробыш подает в суд2
В Кремле отреагировали на итоги «Евровидения»11
Видео
В Кремле отреагировали на итоги «Евровидения»
Политика Шоу-бизнес
Скандал на «Евровидении»: Дробыш подает в суд
Шоу-бизнес
Захарова рассказала о победах российской дипломатии
Политика
Собчак получила новую должность
Шоу-бизнес Другое
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме
Политика
Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком
В мире Украина
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке
Армия
Трамп передал послание Зеленскому
США В мире
Президентское удостоверение Зеленского изваляли на полу
В мире Украина
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение