Собчак получила новую должность

Теле— и радиоведущая, журналистка, политик и общественный деятель Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", входящего в медиахолдинг "Газпром-медиа", она будет отвечать за программное наполнение канала и за развитие его проектов, сообщается в пресс-релизе "Газпром-медиа".
"Газпром-медиа", ведущий диверсифицированный медиахолдинг в России и в Восточной Европе, сообщает о новых кадровых назначениях в руководстве телеканала "Супер". Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер". Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала. Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Кроме того, планируется, что Ксения Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения", — сообщается в пресс-релизе.
Федеральный развлекательный телеканал "Супер" начал вещание в январе 2018 года. За программное наполнение телеканала отвечают генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский. На канале представлены комедийные сериалы и шоу собственного производства, ситкомы, кино от ведущих отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные шоу и передачи. Основу вещания телеканала составляют проекты собственного производства, среди них комедийные сериалы: "Фитнес", "Гранд", "Вне игры", "ИП Пирогова".