Собчак получила новую должность

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Официально: Ксения Собчак стала генеральным продюсером развлекательного телеканала 

Рамблер + ещё 22 32 минуты назад
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-Медиа». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга.
«Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер". Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала», — говорится в сообщении «Газпром-Медиа».
Предполагается, что Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов, а также участвовать в проектах развлекательного сегмента.
Телеканал «Супер» начал вещание в январе 2018 года. Канал предоставляет развлекательный контент: фильмы, сериалы и шоу. Основу вещания составляют сериалы собственного производства: «Фитнес», «Гранд», «Вне игры», «ИП Пирогова».
Шоу-бизнес , Видео , Ксения Собчак , Газпром-медиа
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