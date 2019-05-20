Собчак получила новую должность

Официально: Ксения Собчак стала генеральным продюсером развлекательного телеканала

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-Медиа» . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер". Вместе с другими генеральными продюсерами она будет заниматься программным наполнением канала», — говорится в сообщении «Газпром-Медиа».

Предполагается, что Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов, а также участвовать в проектах развлекательного сегмента.

Телеканал «Супер» начал вещание в январе 2018 года. Канал предоставляет развлекательный контент: фильмы, сериалы и шоу. Основу вещания составляют сериалы собственного производства: «Фитнес», «Гранд», «Вне игры», «ИП Пирогова».