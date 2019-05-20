Пересмотр итогов финала «Евровидения» назвали бессмысленным

Музыкальный журналист Михаил Марголис в эфире НСН назвал скандал с песней представителя Нидерландов незначительным.

Итоги финала международного музыкального конкурса «Евровидение-2019» могут быть отменены из-за того, что победитель, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс мог нарушить главное правило конкурса. Певец исполнил не новую песню, а композицию, которая уже была в его репертуаре, выяснили в сети. Видео с исполнением песни Arcade от 2017 года было найдено на YouTube. Теперь организаторов призывают пересмотреть итоги международного песенного конкурса. Однако некоторые эксперты отмечают, что если песня была каким-то образом доработана с 2017 года, то она будет считаться уже другой композицией, согласно законодательству об авторских правах.

Историк российской музыки, ведущий программы «Воздух» на «НАШЕм Радио» Михаил Марголис в эфире НСН выразил надежду, что до пересмотра итогов финала «Евровидения», в котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место, дело не дойдет.

«Я думаю, что это не имеет смысла. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Во-первых, потому что это так называемый хайп поднялся уже после проведения конкурса. Если действительно правила были нарушены, если бы это было настолько принципиально и важно, то все это должно было бы выясниться еще по ходу конкурса, даже до него, как произошло с тем же белорусским жюри. Когда есть очевидное нарушение правил, то сразу принимаются какие-то санкции. Вся эта шумиха постфактум, тем более, что человек совершенно очевидно победил в нормальной, честной борьбе, я думаю, что это будет во вред самому же конкурсу и вызовет гораздо больше пересудов. Тем более, когда речь идет о такой, собственно говоря, незначительной вещи», — сказал музыкальный журналист.

Михаил Марголис отметил, что до сих пор непонятно, была ли песня в ее нынешнем виде в ротации или же она была выложена в личном аккаунте голландского певца.

«Я думаю, что любой адвокат при желании легко убедит в том, что в песню внесены значительные корректировки. Грубо говоря, кроме совпадения мелодий может оказаться, что ничего там общего нет. Это уже вопрос казуистический и юридический. Думаю, что самому же Евровидению было бы не очень интересно начинать такую историю. Тем более, так противопоставлять себя в данном случае Нидерландам, что только вызовет дополнительный резонанс. Тем более, что песня реально выиграла, и более того получается, что проведение следующего конкурса будет в стране, которая вполне хорошо может справиться с его организацией», — отметил собеседник НСН.