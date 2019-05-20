Уговорили: Губин появился на шоу Малахова

Звезда российской эстрады конца 90-х Андрей Губин впервые после долгого отсутствия появился перед публикой в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». Артист дал оценку песне «Scream» певца Сергея Лазарева , с которой он выступил в финале «Евровидения-2019».

Губина пригласили в шоу Андрея Малахова , посвящённое обсуждению «Евровидения-2019». Телеведущий после представления артиста публике в первую очередь поинтересовался, как певец оценивает песню Лазарева.

«Нормально», — коротко ответил певец.

При этом Губин отметил, что песен других конкурсантов он не знает, а «Scream» впервые послушал за день до записи программы.

«Я эту песню только вчера послушал, когда понял, что к вам приду», — заявил артист.

Малахов отметил, что «все переживали» о пропаже Губина с телеэкранов, но рады, что ради Евровидения артист вновь оказался на «большом ТВ».

Ранее о затворничестве певца, его депрессии СМИ сообщил музыкальный продюсер Тарас Ващишин. По его словам, близкие певца не исключали, что «таким темпом может дойти до самоубийства». Впрочем, в июне 2018 года Ващишин завил, что убедил артиста вернуться к творчеству и записать первую за 10 лет песню. Однако в результате «ничего закончить так и не удалось». Ващишин уверяет, что Губин бросил работу над песнями и сбежал в Таиланд с «симпатичной, стройной блондинкой».