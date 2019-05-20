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Уговорили: Губин появился на шоу Малахова 

Рамблер 24 минуты назад
Звезда российской эстрады конца 90-х Андрей Губин впервые после долгого отсутствия появился перед публикой в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». Артист дал оценку песне «Scream» певца Сергея Лазарева, с которой он выступил в финале «Евровидения-2019».
Губина пригласили в шоу Андрея Малахова, посвящённое обсуждению «Евровидения-2019». Телеведущий после представления артиста публике в первую очередь поинтересовался, как певец оценивает песню Лазарева.
«Нормально», — коротко ответил певец.
При этом Губин отметил, что песен других конкурсантов он не знает, а «Scream» впервые послушал за день до записи программы.
«Я эту песню только вчера послушал, когда понял, что к вам приду», — заявил артист.
Малахов отметил, что «все переживали» о пропаже Губина с телеэкранов, но рады, что ради Евровидения артист вновь оказался на «большом ТВ».
Ранее о затворничестве певца, его депрессии СМИ сообщил музыкальный продюсер Тарас Ващишин. По его словам, близкие певца не исключали, что «таким темпом может дойти до самоубийства». Впрочем, в июне 2018 года Ващишин завил, что убедил артиста вернуться к творчеству и записать первую за 10 лет песню. Однако в результате «ничего закончить так и не удалось». Ващишин уверяет, что Губин бросил работу над песнями и сбежал в Таиланд с «симпатичной, стройной блондинкой».
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , Андрей Малахов , Андрей Губин
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