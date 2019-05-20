«Платить не собирается»: Петросян погряз в долгах

По словам юриста, речь идёт об апартаментах в элитном доме в Зачатьевском переулке общей площадью 516 квадратных метров, оформленных на Петросяна. Жорин уверяет, что поначалу юморист исправно перечислял средства на оплату коммунальных услуг: около 250 тысяч рублей ежемесячно. Когда его счета арестовали, образовался внушительный долг.

«Степаненко стали угрожать отключением воды и электричества, она стала сама вносить деньги конкретно за эти опции — около 30 тысяч в месяц, однако за тепло, уборку и капремонт по-прежнему отказывается платить», — подчеркнул юрист.

В результате «набегают очень большие суммы», уверяет Жорин.

«Это большая, дорогая квартира, квартплату за нее Степаненко не платила, и платить не собирается. Уже накопился приличный долг, поскольку счета Петросяна заблокированы», — отмечает адвокат.

Сложившуюся ситуацию адвокат Петросяна попросит учесть суд в процессе о разделе имущества. При этом юрист отмечает, что Степаненко до сих пор отказывается каким-либо образом контактировать с экс-супругом.

«Недавно потребовались документы, подтверждающие, что мой клиент имеет звание «Народный артист», — для налоговых вычетов, пенсионных отчислений. Елена Григорьевна просто не пустила Евгения Вагановича на порог», — привёл пример Жорин.