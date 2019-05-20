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«Платить не собирается»: Петросян погряз в долгах 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Елена Степаненко, полгода назад расторгнув брак с Евгением Петросяном, вогнала юмориста в долги, сообщает StarHit со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина. Проживая в огромной квартире, оформленной на бывшего мужа, женщина отказывается платить по коммунальным счетам.
По словам юриста, речь идёт об апартаментах в элитном доме в Зачатьевском переулке общей площадью 516 квадратных метров, оформленных на Петросяна. Жорин уверяет, что поначалу юморист исправно перечислял средства на оплату коммунальных услуг: около 250 тысяч рублей ежемесячно. Когда его счета арестовали, образовался внушительный долг.
«Степаненко стали угрожать отключением воды и электричества, она стала сама вносить деньги конкретно за эти опции — около 30 тысяч в месяц, однако за тепло, уборку и капремонт по-прежнему отказывается платить», — подчеркнул юрист.
В результате «набегают очень большие суммы», уверяет Жорин.
«Это большая, дорогая квартира, квартплату за нее Степаненко не платила, и платить не собирается. Уже накопился приличный долг, поскольку счета Петросяна заблокированы», — отмечает адвокат.
Сложившуюся ситуацию адвокат Петросяна попросит учесть суд в процессе о разделе имущества. При этом юрист отмечает, что Степаненко до сих пор отказывается каким-либо образом контактировать с экс-супругом.
«Недавно потребовались документы, подтверждающие, что мой клиент имеет звание «Народный артист», — для налоговых вычетов, пенсионных отчислений. Елена Григорьевна просто не пустила Евгения Вагановича на порог», — привёл пример Жорин.
По его словам, «решить вопрос» можно при помощи полиции и МЧС, но Петросян несмотря на все провокации идти на крайние меры не готов.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян , МЧС , StarHit
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