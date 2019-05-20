Член жюри пояснила отказ аннулировать итоги Евровидения-2019

Член российского жюри Евровидения-2019 Лора Квинт пояснила, почему итоги финала конкурса, прошедшего 18 мая в Тель-Авиве, не будут аннулированы в связи с нарушением правил победителем Дунканом Лоуренсом из Нидерландов , исполнившим старую песню.

Пользователи Сети обнаружили композицию Arcade на YouTube . При этом запись была опубликована ещё в 2017 году. По правилам Евровидения, песни участников должны быть выпущены не раньше сентября 2018 года.

Если он исполнял эту песню в 2017 году, но потом её как-то доработал, то, по законодательству об авторских правах, это уже другая песня, — пояснила Квинт РБК.

Продюсер Лоуренса подтвердил эту версию, рассказав изданию Algemeen Dagblad, что работа над композицией Arcade велась в течение двух лет, к ней было написано несколько версий и аранжировок.

Телезрители из 11 стран признали выступление российского певца Сергея Лазарева лучшим на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Высший бал россиянину поставили зрители из Албании, Израиля, Белоруссии, Чехии, Эстонии, Армении, Азербайджана, Румынии, Сан-Марино, Литвы и Австрии. Он представил на конкурсе композицию Scream и занял третье место.

Ранее News.ru писал о том, что победителем 64-го международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году состоялся в Тель-Авиве, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с балладой об умершем друге под названием Arcade.