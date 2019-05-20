Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Член жюри пояснила отказ аннулировать итоги Евровидения-2019 

News.ru 1 час назад
Член российского жюри Евровидения-2019 Лора Квинт пояснила, почему итоги финала конкурса, прошедшего 18 мая в Тель-Авиве, не будут аннулированы в связи с нарушением правил победителем Дунканом Лоуренсом из Нидерландов, исполнившим старую песню.
Пользователи Сети обнаружили композицию Arcade на YouTube. При этом запись была опубликована ещё в 2017 году. По правилам Евровидения, песни участников должны быть выпущены не раньше сентября 2018 года.
Если он исполнял эту песню в 2017 году, но потом её как-то доработал, то, по законодательству об авторских правах, это уже другая песня, — пояснила Квинт РБК.
Продюсер Лоуренса подтвердил эту версию, рассказав изданию Algemeen Dagblad, что работа над композицией Arcade велась в течение двух лет, к ней было написано несколько версий и аранжировок.
Телезрители из 11 стран признали выступление российского певца Сергея Лазарева лучшим на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Высший бал россиянину поставили зрители из Албании, Израиля, Белоруссии, Чехии, Эстонии, Армении, Азербайджана, Румынии, Сан-Марино, Литвы и Австрии. Он представил на конкурсе композицию Scream и занял третье место.
Ранее News.ru писал о том, что победителем 64-го международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году состоялся в Тель-Авиве, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с балладой об умершем друге под названием Arcade.
News.ru: последние новости
ЕВС отказался аннулировать победу Лоуренса на Евровидении Лоза: у Лазарева была истерика перед выступлением в Тель-Авиве Сергей Лазарев вернулся в Москву после «Евровидения»
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Евровидение , Сергей Лазарев , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НТВ назвал Порошенко Гитлером45
Вскрылась правда о баллах Лазареву на «Евровидении»19
Орлова сменила Кудрявцеву на НТВ
Лондон не смог связать отравления в Солсбери и Эймсбери
«Ядерный гроб» США отравляет Тихий океан
Видео
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Теплый еще был»: как умирал Караченцов
Шоу-бизнес
«Социальное насилие»? Зеленскому дали один шанс
Украина В мире
Инаугурация Зеленского пройдет с «фишечками»
В мире Украина
«Это бред». Экс-премьер Крыма пожалел о невведенном АТО
В мире Украина
Кремль высказался о новой встрече Путина и Трампа
Политика
Назван первый возможный указ Зеленского
В мире Украина
Рудковская рассказала, чего не хватало Лазареву
Шоу-бизнес
На Газманова подают в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение