Член российского жюри Евровидения-2019 Лора Квинт пояснила, почему итоги финала конкурса, прошедшего 18 мая в Тель-Авиве, не будут аннулированы в связи с нарушением правил победителем Дунканом Лоуренсом из Нидерландов, исполнившим старую песню.
Пользователи Сети обнаружили композицию Arcade на YouTube. При этом запись была опубликована ещё в 2017 году. По правилам Евровидения, песни участников должны быть выпущены не раньше сентября 2018 года.
Если он исполнял эту песню в 2017 году, но потом её как-то доработал, то, по законодательству об авторских правах, это уже другая песня, — пояснила Квинт РБК.
Продюсер Лоуренса подтвердил эту версию, рассказав изданию Algemeen Dagblad, что работа над композицией Arcade велась в течение двух лет, к ней было написано несколько версий и аранжировок.
Телезрители из 11 стран признали выступление российского певца Сергея Лазарева лучшим на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Высший бал россиянину поставили зрители из Албании, Израиля, Белоруссии, Чехии, Эстонии, Армении, Азербайджана, Румынии, Сан-Марино, Литвы и Австрии. Он представил на конкурсе композицию Scream и занял третье место.
Ранее News.ru писал о том, что победителем 64-го международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году состоялся в Тель-Авиве, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с балладой об умершем друге под названием Arcade.