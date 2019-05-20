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Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении» 

Газета.Ru 1 час назад
Итоги голосования жюри и зрителей на «Евровидении» для российского певца Сергея Лазарева, занявшего третье место, значительно различаются. Об этом сообщает ФАН.
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Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России. Причем среди жюри только Азербайджан поставил высший балл Лазареву.
Уточняется, что 12 баллов за российского исполнителя отдали зрители Албании, Израиля, Белоруссии, Чехии, Эстонии, Армении, Азербайджана, Румынии, Сан-Марино, Литвы и Австрии.
В итоге, от жюри певец получил 125 баллов, в то время как от зрителей он получил 244 балла.
Ранее сообщалось, что Лазарев вернулся в Россию после «Евровидения».
Сергей Лазарев занял 3-е место, набрав в сумме 369 баллов. Конкурс, проходивший в Тель-Авиве, официально завершился.
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