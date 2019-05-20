Двойные стандарты: как «Евровидение» простило Нидерландам обман

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс победил на «Евровидении-2019» с песней «Arcade», опубликованной на ютьюбе в 2017 году. Это вызвало волну возмущений, поскольку, согласно официальному правилу, в конкурсе могут участвовать только новые композиции.

На следующий день после объявления результатов «Евровидения-2019» в сети началось активное обсуждение нечестной победы голландца Дункана Лоуренса. Представитель Нидерландов выступил на конкурсе с песней, замеченной на видео двухлетней давности.

Согласно официальному правилу «Евровидения», к участию в конкурсе не допускаются песни, коммерческий релиз которых состоялся до 1 сентября предыдущего года. В опубликованном в 2017 году ролике можно наблюдать репетицию незаконченного варианта конкурсной песни.

На новость о возможном аннулировании итогов «Евровидения-2019» из-за скандала с Лоуренсом отреагировал официальный представитель Европейского вещательного союза Дэвид Гудман, передает ТАСС.

«Нет, это не соответствует действительности», — заявил Гудман.

По его словам, видеоролик, опубликованный на ютьюбе летом 2017 года, не давал певцу преимущества на конкурсе.

Текст песни «Arcade» Лоуренс написал три года назад, после чего несколько лет занимался усовершенствованием композиции. Услышав готовый вариант, артист признался, что прочувствовал все годы работы над своим детищем.

«Но, прежде всего, это история, которая сохранилась, несмотря на весь поиск нужного звука», — отметил музыкант.

Его продюсер Воутер Харди в беседе в порталом AD также рассказал, что команда работала над конкурсной песней на протяжении двух лет.

«Мы прошли весь путь с «Arcade». От разных темпов к совершенно другому ключу. У меня была запись со 165 разными треками. Каждый трек содержит различный звук или инструмент. Барабаны, басы, фортепиано, синтезаторы, гитара и струнные», — заявил Харди.

По словам продюсера, «Arcade» — очень личная песня о человеческой потере, которая выделяется среди эпатажных выступлений на «Евровидении». В качестве примера он привел номер победительницы 2018 года израильтянки Нетты Барзилай.

«После прошлогодней имитации курицы я думаю, что люди снова готовы к тому, что победит личная песня», — сказал Харди.

Ранее сообщалось что перед финалом «Евровидения» Лоуренс признался, что скрывал свою бисексуальность. Поклонники конкурса осудили исполнителя, заявив, что на самом деле он гей, побоявшийся потерять голоса молодых девушек. Отмечается, что обсуждать тему ориентации певцу запретили продюсеры.

В финале «Евровидения-2019», который состоялся вечером 18 мая в Тель-Авиве, Лоуренс с композицией «Arcade» набрал 492 балла и стал победителем. Второе место занял итальянец Mahmood, получивший 465 баллов, а третье — наш Сергей Лазарев с 369 баллами.

После финала не совсем довольный своим результатом россиянин заявил, что победить ему помешала предвзятость окружающих по отношению к российской политике и стране в целом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию… Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране», — сказал Лазарев.

Также певец заявил, что представители стран, не давших России баллов, специально не рассмотрели номер на песню «Scream».

«Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — признался Лазарев.

Художественный руководитель удмуртской фолк-группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева также отметила влияние политики на результаты «Евровидения». В беседе с телеканалом «360» она заявила, что Лазарев заслуживал большего.

«У Сергея был самый лучший вокал. Минимум второе место должно было быть, минимум. Судить надо профессионально, а не идеологически. В музыку врезается политика. Это очень неприятно. Музыка призвана, чтобы люди дружили, люди друг друга понимали», — сказала Прокопьева.

По словам артистки, у победителя «Евровидения» Дункана Лоуренса из Нидерландов была хорошая песня, но выдающихся вокальных данных он не продемонстрировал.