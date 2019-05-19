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Лоза: у Лазарева была истерика перед выступлением в Тель-Авиве 

News.ru 1 час назад
Российский музыкант Юрий Лоза раскритиковал выступление певца Сергея Лазарева, который представлял Россию в финале международного конкурса Евровидение в Тель-Авиве.
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Я давно не видел такой истерики. У Лазарева тряслись руки. Это единственный исполнитель, которого так перетрясло. У остальных было удовольствие, а его как будто на каторгу выпустили, — отметил композитор в интервью Пятому каналу.
Он подчеркнул, что артиста подвела выбранная им песня, так как это не хит. По его мнению, номера также не было. Кроме того, Лоза остался недовольным выступлением победителя песенного конкурса, которым стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.
С точки зрения профессионала азербайджанец выступил с самым интересным номером. По всем параметрам азербайджанец был самый интересный, самый шлягерный был швед. А победил голландец, который, в общем-то, был самый безликий из всех, — выразил мнение певец.
Финальный концерт популярного музыкального шоу прошёл в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве. За звание победителя боролись 26 участников из разных стран.
Победителем 64-го международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году состоялся в Тель-Авиве, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с балладой об умершем друге под названием Arcade. Второе место досталось певцу Махмуду из Италии. В итоговом голосовании его песня Soldi («Деньги») набрала 465 баллов. Российский певец Сергей Лазарев, представивший на конкурсе композицию Scream, набрал 369 баллов и занял третье место.
Как писал News.ru, народный артист России Филипп Киркоров отметил высокий результат Сергея Лазарева на Евровидении-2019. Певец заявил, что он оказался в тройке лидеров по версии как профессионального жюри, так и голосования телезрителей.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Москва
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